中國—東盟博覽會邁向鑽石10年

本屆博覽會參展參會客商達6.5萬人，51個國家及地區采購商赴會尋求合作商機。

【本報記者金立冬南寧報道】第13屆中國—東盟博覽會14日在南寧閉幕。東博會組委會稱，本屆博覽會成果豐碩。未來，中國—東盟博覽會將緊扣中國—東盟自貿區升級版建設，從服務“10+1”向服務“一帶一路”合作延伸，推動中國和東盟進一步融入全球經濟合作。

本屆東博會以“共建21世紀海上絲綢之路，共築更緊密的中國—東盟命運共同體”為主題，緊扣中國—東盟自貿區升級版建設，以推動國際產能合作、提高經貿實效為重點，深化多領域交流合作，推動中國—東盟信息港等重大項目建設，推動中國—東盟友好合作取得新成效。

中國—東盟博覽會秘書處介紹，本屆東博會共有34個高層論壇召開，數量創曆史之最；論壇內容涉及經貿投資、國際產能合作、跨國園區建設、跨境金融合作、教育培訓、環保科技、衛生防疫、氣象監測等細分領域。除中國及東盟10國參會外，韓國、斯裏蘭卡等18個“一帶一路”沿線國家官商代表亦積極與會。

中國—東盟博覽會秘書處官員王雷當日在閉幕式上表示，中國—東盟在經曆黃金10年合作期後，正向鑽石10年合作邁進，打造更為緊密的中國—東盟命運共同體。在此背景下，東博會加速自身轉型升級步伐，為中國—東盟自貿區升級版建設搭建全球性國際交流平臺。

中國和東盟共有8位國家領導人出席本次盛會。會期舉辦系列高層友好交流活動，促進“政策溝通”。各國領導人高度評價中國—東盟友好合作成果及東博會發揮的重要作用，支持“共建21世紀海上絲綢之路，共築更緊密的中國—東盟命運共同體”倡議，期望雙方未來在互聯互通建設、促進區域基礎設施、金融投資等多領域深化合作。

在促進“貿易暢通”方面，本屆博覽會共設展位5800個，參展企業2669家，展覽規模、參展企業數量均創新高；柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、泰國、越南7個東盟國家包館。參展參會客商達6.5萬人，51個國家及地區采購商赴會尋求合作商機。

通過東盟產業園區招商大會等系列政商對話溝通活動，中國與東盟互通區域各國家投資環境和政策信息，促成雙方在先進裝備制造、新一代信息技術、跨境物流、新材料、新能源、金融、生態旅遊等領域的9個重大項目簽約。

王雷表示，本屆博覽會加強了中國與東盟經貿信息互聯互通，在推動中國企業赴東盟投資的同時，促進東盟國家對華出口。會期期間，中國—東盟跨境電商平臺啟動正式運營；發布中國—東盟貿易便利化研究報告、中國—東盟(柬、老、緬、越)貿易便利化研究報告，服務中國—東盟自貿區升級版建成。

在國際產能與經濟合作方面，中國—東盟雙方達成國際產能合作有效途徑和實現路徑新共識。東博會圍繞鐵路、電力設備、電子通訊、工程機械展區、先進技術、建材、金融等領域籌辦相關展會，吸引了中鐵東方國際、中國鋁業、華為、國家電力、廣西投資集團、阿裏巴巴集團一批知名企業參展，並促成中國—東盟在能源、航空、信息技術、金融等多領域合作項目。

在科技文化領域，本屆東博會上，中國—東盟技術轉移中心促成中越技術轉移中心等一批重點科技合作項目簽約。中國—東盟環境合作論壇啟動“中國—東盟生態友好城市發展夥伴關系”，發布了《中國—東盟環境展望報告》。

第14屆東博會初步定於2017年9月22日至25日在中國南寧舉辦，主題國為文萊。王雷透露，第14屆東博會將在展會硬件配套設施、辦展辦會水平等方面進一步升級。

攝影：金立冬



